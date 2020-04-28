  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

’Hidronefroz’ hastasının imdadına hava ambulansı yetişti

Sarız ilçesinde hidronefroz (böbrek büyümesi) rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan bir kişi, hava ambulansı ile Kayseri’ye getirilerek tedavi altına alındı.

2020-04-28 11:32:56 -
’Hidronefroz’ hastasının imdadına hava ambulansı yetişti

Sarız ilçesinde hidronefroz (böbrek büyümesi) rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan bir kişi, hava ambulansı ile Kayseri’ye getirilerek tedavi altına alındı.


Sarız İlçe Devlet Hastanesi’nde hidronefroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan 80 yaşındaki Fakı Karakuş, fenalaştı. İhbar üzerine Kayseri’den havalanan hava ambulansı, kısa süre içerisinde Pınarbaşı’na ulaşarak, buradan Karakuş’u aldı. Kayseri’ye getirilen Karakuş, ambulansla sevk edildiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı