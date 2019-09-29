Hıdır Çiçek kimdir? HDP İl Başkanı Hıdır Çiçek gözaltına mı alındı?
Son dakika: Hıdır Çiçek gözaltına mı alındı? sorusu sorgulanmakta. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li yöneticilere operasyon devam ediyor. Tunceli'deki terör operasyonunda aralarında HDP İl Başkanı Hıdır Çiçek ve 2 parti yöneticisinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.29 Eylül 2019 Pazar 14:57
Hıdır Çiçek gözaltına mı alındı? sorusu sorgulanmakta. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li yöneticilere operasyon devam ediyor. Tunceli'deki terör operasyonunda aralarında HDP İl Başkanı Hıdır Çiçek ve 2 parti yöneticisinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında aralarında HDP İl Başkanı Çiçek ve parti yönetiminden 2 kişinin de olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Çiçek ile 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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