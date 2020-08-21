  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hidayet Türkoğlu'ndan Rusya Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Kirilenko'ya tebrik
Spor

Hidayet Türkoğlu'ndan Rusya Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Kirilenko'ya tebrik

Yeniakit Publisher
2020-08-21 12:34:22 -
Hidayet Türkoğlu'ndan Rusya Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Kirilenko'ya tebrik

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Rusya Basketbol Federasyonu (RBF) Başkanlığı'na yeniden seçilen Andrei Kirilenko'yu tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan TBF Başkanı Türkoğlu, "Rusya Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na tekrar seçilen dostum Andrei Kirilenko'yu tebrik ediyorum. Yapacak çok işimiz var. Umarım ikinci dönemimizde de iş birliğimiz devam eder." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın en büyüğü için Antanov'dan Türkiye tarihi teklif: Beraber üretelim
Dünya

Dünyanın en büyüğü için Antanov'dan Türkiye tarihi teklif: Beraber üretelim

Türkiye'nin Bayraktar SİHA ihraç ettiği Ukrayna'da üretim yapan uçak üreticisi Antanov şirketinden Ankara'ya flaş bir teklif geldi.
Tek icraatleri olan heykeli bile yapmayı beceremediler...
Gündem

Tek icraatleri olan heykeli bile yapmayı beceremediler... "Kim yaptıysa gözleri görmüyor"

Hizmet anlayışları heykelden ibaret olan CHP bunu bile beceremedi. CHP'nin İzmir Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, ilçedeki muhtarlara gerçek..
Türkiye'nin sahip olduğu altın rezervi açıklandı!
Ekonomi

Türkiye'nin sahip olduğu altın rezervi açıklandı!

Uluslararası Para Fonu (IMF) açıkladığı verilerle Türkiye’nin altın rezervinin 7 aydır artış gösterdiğini bildirdi.
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı