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Spor

Hidayet Türkoğlu'ndan Eski FIBA Başkanı Moreau için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 13:02:39 -
Hidayet Türkoğlu'ndan Eski FIBA Başkanı Moreau için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yaşamını yitiren Eski FIBA Başkanı Abdoulaye Seye Moreau için başsağlığı mesajı yayımladı.

Hidayet Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "FIBA Eski Başkanı Abdoulaye Seye Moreau'nun vefatından dolayı tüm basketbol camiasına taziyelerimi sunuyorum. Olağanüstü kişiliği ile basketbol için yaptığı hizmetler saygı ve özlemle anılacaktır. Ailesi ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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