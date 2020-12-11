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Spor Hidayet Türkoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Spor

Hidayet Türkoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:50:19 -
Hidayet Türkoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Türkoğlu, haber kategorisinden Özkan Bilgin'in çektiği "Van'da çığ felaketi", fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde "Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva" fotoğrafını beğenen Türkoğlu, spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafı için oy kullandı.

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