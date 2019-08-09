Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'na konuk oldu (4)





İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun bulunduğu alana yapılması planlanan tesisin projesinin tamamlandığını söyledi.

Türkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olarak AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yöneticilerinin sorularını cevapladı.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun Türk basketbolunun çok büyük başarılarına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde burası yaklaşık 40 yıllık mazisi olan bir salondu. Gönlümüzden geçen bu salonu yıkmamaktı ama bazı fiziki nedenlerden dolayı bunu yapmamız gerekiyordu. Buraya yapacağımız tesis, Türk basketboluna kazandırılmış en büyük eserlerden biri olacak. Bu projemizi Sayın Cumhurbaşkanımız da çok beğendi ve destekliyor. Tesis çok büyük olunca, en ufak nüansları düşünüyorsunuz. Sonunda projenin tamamını bitirmiş bulunuyoruz. İnşallah Gençlik ve Spor Bakanı'mızla birlikte en kısa zamanda güzel bir lansman yapacağız. Bitiş süresi 2 ile 2,5 yıl olacak. Elbette bunu yapacak firmalar tarihi bizden daha iyi belirleyeceklerdir ancak biz bu sürede bitirmeyi planlıyoruz."





- "Yabancı sınırını 6'dan 5'e düşürdük"





Hidayet Türkoğlu, basketbolun gelişmesi ve uluslararası rekabet dolayısıyla yabancı oyuncuya karşı olmadıklarını dile getirerek, "Biliyorsunuz geçen sene milli takımda Ali Muhammed forma giydi. Bu sene de başka bir arkadaşımız, Scottie Wilbekin milli takımda oynuyor. Geçiş sürecinde bu arkadaşların tecrübesinden ve bilgisinden yararlanıyoruz." diye konuştu.

Basketbol anlamında büyük yanlışlıklar ve usulsüzlüklerin yapıldığı bir dönemde göreve geldiklerini aktaran Türkoğlu, "Göreve geldiğimizde ligde 6 yabancı kuralı vardı. Her takımın 6 yabancısı da oynama fırsatı buluyordu. Türk arkadaşlarımızın ve kardeşlerimizin forma şansı yok denecek kadar azdı. Biz olaya büyük pencereden baktığımız için yabancı sınırını 6'dan 5'e düşürme kararını verdik. Burada kulüplerimiz hemfikir olmasa bile federasyon olarak bu radikal kararı vermemiz gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 18 Yaş Altı Erkek Milli Takım'ın göreve geldiklerinde kurdukları Gençler Ligi'nde tecrübe kazandığını anlatan Türkoğlu, "Gençlerimiz oradaki birikimleriyle madalya kazandı. İnşallah bu genç kardeşlerimiz buldukları fırsatları iyi değerlendirirler. Takımlarında daha fazla süre alıp, daha fazla katkı sağlarlar. Bu arkadaşlarımız Ufuk (Sarıca) hoca ve ekibinin gözlemleriyle mutlaka milli takıma da dahil olacaklardır. Bu anlamda kuvvetli ve sağlam adımlar atmaya devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.





- "Tesisi bitirmeden bu görevi bırakmak istemeyiz"





Hidayet Türkoğlu, projelerini tamamlamak için bir dönem daha görev yapmak istediklerini aktardı.

Federasyonun gelecek yıl yapılacak seçimlerinde tekrar aday olup olmayacağına yönelik soru üzerine Türkoğlu, şunları dile getirdi:

"Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapacağımız tesisi bitirmeden bu görevi bırakmak istemeyiz. Çünkü çok emek sarf ettik. Bir dönemimizi bile bitirmeden yapmış olduğumuz yenilikler, değişiklikler ve Türk basketboluna kazandırdıklarımız var. Bundan sonraki dönemde tekrar görev alırsam, camiamız tarafından görev verilirse, elbette bu tesisi bitirmek isteriz. Daha sonra mali kriterlerle beraber daha sağlıklı liglerimizin olacağını düşünüyorum. Türk basketboluna mali anlamda kazandıracağımız çok şey olacaktır. Basketbol anlamında çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Tek amacımız, Türk basketbolunu daha iyi yerlere getirmek. Hiçbirimizin başka bir beklentisi yok. Çok hırslı ve istekli çalışıyoruz. Bu anlamda başta yönetim kurulu arkadaşlarımıza ve federasyondaki tüm çalışma arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır."

(Sürecek)







