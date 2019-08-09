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Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'na konuk oldu (3)

- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu:"(FIBA ile Avrupa Ligi arasında yaşanan çekişme) Avrupa Ligi her geçen gün değerini artırıyor. Bana göre de mükemmel iş yapıyorlar. Bu tip işlerle uğraşan FIBA Avrupa gibi rezil bir organizasyon var. Bunlar bir anda Avrupa Ligi'nin başarısına talip olmaya çalışıyor"- "Ekonomik süreç hepimizi üzüyor. En az zarar gören federasyon biziz. 2,5 yılda yayın ihalesi ile birlikte 200 milyon liranın üzerinde Türk basketboluna gelir kazandırdık"- "Sponsorluk gelirinin yüzde 90'ını kulüplere dağıtıyoruz. Sadece yüzde 10'u federasyona kalıyor"

09 Ağustos 2019 Cuma 14:25
Hidayet Türkoğlu, AA Spor Masası'na konuk oldu (3)


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA ile Avrupa Ligi organizasyonu arasında yaşanan çekişme hakkında, "Avrupa Ligi her geçen gün değerini artırıyor. Bana göre de mükemmel iş yapıyorlar. Bu tip işlerle uğraşan FIBA Avrupa gibi rezil bir organizasyon var. Bunlar bir anda Avrupa Ligi'nin başarısına talip olmaya çalışıyor." dedi.

Türkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olarak AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yöneticilerinin sorularını cevapladı.

Başkan Hidayet Türkoğlu, "Basketbol Süper Ligi fikstürü çekilirken, FIBA ile Avrupa Ligi arasında yaşanan çekişmenin oluşturduğu sıkıntının takvimin oluşum sürecine yansıması da gündeme geldi. Günden güne büyüyen ve bir türlü çözülemeyen bu problemle ilgili yorumlarınız neler?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Bizim kulüplerimizle aramız çok iyi. Bu sorunu çözmeleri imkansız. Burada yükselen bir değer var. Avrupa Ligi her geçen gün değerini artırıyor. Bana göre de mükemmel iş yapıyorlar. Bu tip işlerle uğraşan FIBA Avrupa gibi rezil bir organizasyon var. Bunlar bir anda Avrupa Ligi'nin başarısına talip olmaya çalışıyorlar. Bu olay inşallah çözülür. Bundan kimse memnun değil. Çok şükür ki biz geçen sene bunu yapan tek federasyonduk. Kulüplerimize teşekkür ediyorum. Avrupa Ligi'nde oynayan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, bütün oyuncularını milli takıma katılmak için ekibimize davet etmişlerdi. Bu başarıların tamamen onların sayesinde olduğunu da söylemek isterim. Önümüzdeki yıllarda benzer durumla karşılaşılırsa, kulüplerimiz aynı duyarlılıkta olacaktır."


- "200 milyon liranın üzerinde gelir kazandırdık"


Türkoğlu, Basketbol Süper Ligi'nde bu yıl ilk kez uygulanacak mali kriterlerin, gelecekte daha sağlıklı bir yapı oluşturacağını belirtirken, "Ekonomik süreç hepimizi üzüyor. En az zarar gören federasyon biziz. 2,5 yılda yayın ihalesi ile birlikte 200 milyon liranın üzerinde Türk basketboluna gelir kazandırdık." diye konuştu.

Kulüplerle yapılan istişareler sonucunda, ileride daha sağlıklı olacağını düşündükleri bir takım mali kriterler hazırladıklarını aktaran Hidayet Türkoğlu, "Özellikle mali kriterler, teminatlar gibi. Bunlar, kulüplerimizle beraber çalışıldı. Hayata geçtikten sonra kulüplerimiz daha istikrarlı, daha sağlıklı olacak. Zaman zaman bizim de rahatsız olduğumuz durumlar oldu. Alt ligden Süper Lig'e çıkan kulüplerin yapılan hatalardan dolayı tekrar bir alt lige düşmeleri ya da Süper Lig'de yanlış harcamalardan sonra ister istemez mali krizlerin yaşanması. Kulüplerimizle oturup yapmış olduğumuz çalışmalardan sonra, mali kriterleri hayata geçireceğiz. Federasyon olarak üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkoğlu, TBF bünyesinde çok değerli markaların bulunduğunu anımsatarak, "Bizim ciddi derecede bir sıkıntımız yok. Bu markayı daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Çok şükür ki ekonomik süreçte bizimle çalışmak isteyen markalar var. Geçen gün de Yıldırım Demirören ile çok güzel bir anlaşma yaptık. Gelen sponsorluk gelirinin yüzde 90'ını kulüplere dağıtıyoruz. Sadece yüzde 10'u federasyona kalıyor." şeklinde konuştu.

Demirören ailesinin Türk sporuna maddi ve manevi değer kattığının altını çizen Türkoğlu, "Yıldırım Bey'i çok seven biriyim. Kendisi bulunduğu mevkilerde de başarıyla görev yapmış biri. Onu kutlamak istiyorum. Belki çoğunluk olarak futbol anlamında değerler kattı. Yıldırım Bey'i basketbola katmamız, kendisinin basketbola destek veriyor olması bizi çok mutlu etti. Bizim en büyük çalımımız bu oldu diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Süper Ligi isim sponsorluğu için misli.com firması ile görüştüklerini de aktardı.

(Sürecek)


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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:25
  1. Basketbol
  2. Hidayet Türkoğlu
  3. TBF
  4. Türkiye Basketbol Federasyonu

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