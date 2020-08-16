Göğüs ve karın boşluğunda oluşan ve hayatı olumsuz etkileyen hıçkırık, hemen hemen herkesin yaşadığı bir sağlık sorunudur. Hıçkırık, göğüs kafesi boşluğu ile karın üstü boşluğunu birbirinden ayıran diyafram kasının istem dışı kasılmasıyla ses tellerinde aniden ortaya çıkan sese denir. 6 saniyede bir ortaya çıkan bu ses, diyafram dışında kaburgalar arasında bulunan kaslarda da meydana gelebilmektedir.

Hıçkırık genellikle kendiliğinden geçebilmektedir. Ancak 1 aydan uzun süren hıçkırık, inatçı hıçkırık olarak da adlandırılır ve ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Bu durumda mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.

Peki hıçkırık neden olur, nasıl geçer? İşte hıçkırık nedenleri...

Hıçkırık neden olur?

Hıçkırığın gazlı içecek ve aşırı yemek sonrası alınan havalardan ortaya çıktığı söylenmektedir. Bu durum nefes borusu ya da yemek borusunda da yaşanabilir. Ani duygu değişimleri ve sıklıkla yaşanan streste hıçkırık oluşumuna zemin hazırlayabilmektedir. Ayrıca sağlıksız beslenme de hıçkırık sorununun ortaya çıkmasında etkilidir. Bunun yanı sıra yapılan birçok araştırma, hıçkırığın psikolojik nedenlerden de ortaya çıkabildiğini göstermiştir.

Hıçkırık nasıl geçer?

Ağız yoluyla nefes tutma gibi uygulamalar, hıçkırığı geçirebilmektedir. Bu yol solunumda meydana gelen olumsuz durumu düzeltir. Ayrıca buzlu su gargarası, toz şeker ve büyük bir ekmek parçasını hafifçe çiğneyerek yutmaya çalışmakta hıçkırığı geçirmede etkilidir.