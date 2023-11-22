Hiçbir zaman bu kadar olmadı! Terörist Netanyahu’ya büyük şok!

Dünya, İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ağır bombardımanda hastane ve okulları vurmasına tepki göstermeye devam ediyor. Gerçekleşen protestolarda İsrail Başbakanı Netanyahu ise adeta bir nefret objesine dönüştü.

İsrail ve Hamas arasında yaşanan savaşta, İsrail, Gazze Şeridi’ni ağır bombardımana tuttu. Hastanelerin ve okulların da hedef alındığı saldırılarda çok sayıda sivil ve çocuk yaşamını yitirdi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına dünyanın birçok noktasında yoğun protestolarla tepki gösterildi.

1947 yılından beri süregelen çatışmalara, şu an olduğu kadar neredeyse hiçbir zaman böyle büyük tepki verilmemişti.

En az 100 ülkede toplamda 5 binden fazla protesto gösterisi düzenlendi

En fazla gösteri düzenlenen ülkeler ise Türkiye, ABD, Fas, İran ve Yemen oldu.

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İşte dünya genelinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı düzenlenen protestolar: