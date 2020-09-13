Hiçbir partiye, holdinge, cemaate yaslanmadan 27 yıldır ayakta

28 Şubat süreci sonrasındaki “312 general” davasına benzer şekilde AK Parti Kadın Kolları tarafından 81 ilde Abdurrahman Dilipak’a açılan davaların, Akit’in arkasında haklılığından başka hiçbir gücün olmadığını bir kez daha kanıtladığını ifade eden Karahasanoğlu, Akit Medya Gurubu’nun, Türkiye’de bir holdinge, partiye, cemaate sırtını dayamadan ayakta durabilen tek yayın kuruluşu olduğuna dikkat çekti. “Akit’in yayınları çok sert” eleştirilerine de cevap veren Karahasanoğlu, “Müslümanlara yapılanlar karşısında ben verdiğimiz tepkiyi az görüyorum, yeterli görmüyorum” ifadelerini kullandı.