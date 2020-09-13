  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hiçbir partiye, holdinge, cemaate yaslanmadan 27 yıldır ayakta
Gündem

Hiçbir partiye, holdinge, cemaate yaslanmadan 27 yıldır ayakta

Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit TV’de katıldığı canlı yayında, Yeni Akit’in 27 yıllık serüvenini anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 12:21:00 -
Hiçbir partiye, holdinge, cemaate yaslanmadan 27 yıldır ayakta

28 Şubat süreci sonrasındaki “312 general” davasına benzer şekilde AK Parti Kadın Kolları tarafından 81 ilde Abdurrahman Dilipak’a açılan davaların, Akit’in arkasında haklılığından başka hiçbir gücün olmadığını bir kez daha kanıtladığını ifade eden Karahasanoğlu, Akit Medya Gurubu’nun, Türkiye’de bir holdinge, partiye, cemaate sırtını dayamadan ayakta durabilen tek yayın kuruluşu olduğuna dikkat çekti. “Akit’in yayınları çok sert” eleştirilerine de cevap veren Karahasanoğlu, “Müslümanlara yapılanlar karşısında ben verdiğimiz tepkiyi az görüyorum, yeterli görmüyorum” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Uğur Yavuz

Rabbim hayırlı hizmetlerinizin devamını nasip etsin. Sizi de bizi de her halükarda hakkı hak bilip hakka ittiba, batılı batılı bilip batıldan içtinab eden kullarından eylesin.
  • Yanıtla

Nurdan

Allah razı olsun çizginizde daim etsin çok takdir ediyorum
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler
Gündem

FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler

FETÖ teröristleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) köpekleri Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 'Bu gece bir şeyler' ola..
Macron'a kötü haber
Dünya

Macron'a kötü haber

Türkiye'yi hedef alan açıklamaları ile büyük tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabusu Sarı Yelekliler, dört ayın ardından ..
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 10 gün içinde…
Gündem

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 10 gün içinde…

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının otomobil piyasasına yaptığı olumsuz etki nedeniyle ikinci el otomobil fiyatlarına büyük yüks..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı