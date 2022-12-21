Hiç yanılmayan Mert Başaran'dan dolar, altın ve konut tahmini: Paranız 3'e katlar hemen alın

Artan enflasyona karşı parasını korumak isteyen vatandaş yatırım araçlarına koşuyor. Ancak vatandaş arsa mı ev mi, altın mı dolar mı, kripto para mı borsa mı gibi yatırım araçları arasında kararsız kalıyor. Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, yatırımcıların yaptığı en kritik hatayı söyleyerek seçim sonrası için dolar tahmininde bulundu.

Türkiye’de enflasyon karşısında parasının erimesini istemeyen vatandaşlar haliyle yatırım yapıyor. Ancak bir yandan dünyadaki merkez bankaları üst üste faiz artırması piyasalarda belirsizliğe neden oluyor. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere jeopolitik riskler devam ediyor. Haliyle vatandaş yatırım araçları konusunda hayli kararsız. TGRT Haber'de Evrim Kırmızıtaş Başaran İle Emlak Dünyası Programına katılan Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, enflasyondan korunmanın yollarını açıkladı.

En karlısı malda kalmak ve bir şey satmamak

“Malda kal hayatta kal” diyen Başaran, mal varlıklarını satmamayı önererek “Mal varlıkları değer kazanıyor. Dolar kazanıyor gibi gözükse bile mal varlıkları ve enflasyon bazında değer kaybediyor. Satma değil tutma devri” dedi. Başaran, mecbur kalmadıkça malların satılmamasını önererek “Çünkü yerine alamıyoruz. Bir yılda 2 ya da 3 kat artıyor. İstanbul’da satmak için doğru bir zaman değil, alınmış her zaman kardır” dedi.

En büyük hata

Başaran, yastık altında tutmanın dünyanın en büyük ticari hatası olduğunu söyleyerek “Amerika’ya sıfır faizle para veriyorsunuz. ABD Merkez Bankasını mutlu edersiniz, Amerika’daki insanları finanse edersiniz. Akıllı bir insan bunu yapmaz” dedi. Dolar kurunun düşük kaldığını belirten Başaran, “Şu anki fiyatı 25 lira civarında. Seçimden sonra çok büyük bir para girmezse biraz artış olur. Ancak dolar yazın bu fiyata geldiğinde kişi dolar yerine ev almış olsa parası ikiye üçe katlanmış olacak. Enflasyonda, dolarda değil malda kalmak lazım” dedi.

“Altın ve gümüş ucuz"

Altın ve gümüşe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başaran, “Altın ve gümüş ucuz. Ucuz olduğu için 2023’te diğer enstrümanlara göre daha iyi bir getiri sağlayabilir. Gayrimenkul hem kira da getirir" ifadelerini kullandı. "Para el değiştiriyor" diyen Başaran, yapılması gerekenleri şöyle anlattı: "Orta sınıf ortadan kalkıyor, mülkiyetsizleştirmeye çalışıyorlar. Satma değil tutma devri.”