Hiç utanması da kalmamış! Müteahhit İmamoğlu'ndan skandal açıklama!

Müteahhit Ekrem İmamoğlu, olası İstanbul depremine yönelik alınacak tedbirlerle ilgili konuştu. ve her zamanki gibi uygulanmayacak vaatlerle halkın karşısına çıktı. Seçimlerden önce 100 bin konut vaadinde bulunup 4 yılda 1200 konut yapan imamoğlu utanmadan sıkılmadan "25 yıl kentsel dönüşüm açısından boşa harcandı. Bu hızla devam edilirse de 100 yılda ancak tamamlanabilir. " açıklamasıyla pes artık dedirtti!

İstanbul seçimleri öncesi 'hızla, işe koyulacağız, 5 yılda 100 bin, bir yılda 20 bin konut yapacağız' diyen İmamoğlu 4 yılda sadece 1200 konut yaparak kendini gülünç ve zavallı konuma düşürdü.