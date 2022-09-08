Hiç utanmaları yok! Yılmaz Özdil'in savunduğu isimler pes dedirtti

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, yoz kafasının, yasakçı - memleket düşmanı isimleri bile savunacak kadar iğrenç olduğunu yine gözler önüne serdi.

Türkiye'den bilim insanı çıkmadığını çünkü AK Parti'nin "düşünen insanları" hapse attığını ileri sürerek beyin yakan Özdil, başörtülü öğrencilerin fotoğrafını çekip fişleyen sözde Prof. Rennan Pekünlü'yü ve PKK'ya yönelik operasyon sırasında teröristlerin yanında yer alan "barış akademisyenleri"nden Füsun Üstel'i bile savundu.

Özdil'in tepki çeken yazısının ilgili bölümleri...

(...)

İsviçre Cern'de 8 bin biliminsanının ortak çalışması sonucu, 10 milyar dolara malolan hadron çarpıştırıcısıyla tarihi deneye başlandığı dönemde, Türkiye'nin en önemli astrofizikçilerinden Profesör Rennan Pekünlü'yü yobaz linciyle hapse atmışlardı.

Düşünenlerine pranga vuran, düşünmeyenlerin ülkesi burası.

(...)

Profesör Süheyl Batum'u hapse atmaya çalıştılar.

Profesör Ümit Kocasakal'ı hapse atmaya çalıştılar.

Profesör Örsan Öymen'i hapse atmaya çalıştılar.

Profesör Füsun Üstel'i hapse attılar.

Suriyelilere üniversitelerimizde akademisyen olarak kadro verilirken, kaçak Suriyeli kepazeliğini ortaya koyan Profesör Ümit Özdağ'ı hapse atmaya çalışıyorlar.

(...)

Varlığıyla onur duyduğumuz Profesör Celal Şengör'ün şahsi kütüphanesinde 30 binden fazla kitap var.

Kendisi de popüler bilim, tarih, felsefe, jeoloji konularında 32 kitap yazdı, bunlardan birinin adı, “Newton Neden Türk Değildi?”

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E, neden olacak değerli hocam…

Türk olsaydı, bunlar kesin tutuklardı!