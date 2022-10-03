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Gündem "Hiç şüphe yok ki MİT mensupları..." Yunan'ın aklı çıktı!
Gündem

"Hiç şüphe yok ki MİT mensupları..." Yunan'ın aklı çıktı!

Yunanistan'ı Türk İHA'larının ardından "Ufuk" korkusu sardı.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 08:33:00 -
"Hiç şüphe yok ki MİT mensupları..." Yunan'ın aklı çıktı!

Haftalık Yunan Proto Thema gazetesi, Türkiye’nin istihbarat gemisi “Ufuk”un 24 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında orta Ege’de gerçekleştirilen “Argo 22” adlı Yunan-Fransız ortak askeri tatbikatını izlediğini öne sürdü.

Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki’nin haberine göre, “Türkler, Yunan-Fransız ortak tatbikatı için casus gemisi Ufuk’u ilk kez Ege’ye çıkardılar” ifadesini kullanan gazete, geminin belirli uzaklıktan “Argo 2022’yi izlediğini iddia etti. “Ufuk”un Ege’de görülmesi üzerine Yunan silahlı kuvvetlerinin harekete geçtiğini ve Türk istihbarat gemisini dikkatle izlediklerini de belirten Proto Thema şunları yazdı:

Türk istihbarat gemisi, ‘Sigint’ (Belirli bir hedefin elektronik sinyallerinin toplanması, analizi ve iletişimi ile elde edilen istihbarat) ‘Elint’ (Elektronik sensörlerin kullanımı yoluyla toplanan istihbarat) özelliklerine sahip. Gemideki personelin bir bölümü ise hiç şüphe yok ki, MİT mensupları.

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Yorumlar

merdo

"ŞÜPHE YOK Kİ" NE?..

Murat

Yunanistan titremekten sitma geciriyor.
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