Hiç kimsenin aklına bile gelmezdi! Apple'dan Manchester United hamlesi

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Manchester United'ın satın almak için pazarlıklara başladığı belirtildi. Daha önce Glazers Ailesi, kulübü satın almalarından 17 yıl sonra satışa çıkardıklarını duyurmuştu.

İngiltere basınında yer alan habere göre, Glazer Ailesi gelen en yüksek teklife Manchester United'ı devredecek. Apple'ın Manchester United'ın çoğunluk hisselerini satın almak üzere pazarlık masasına oturduğu belirtiliyor. Görüşmelerin 6,75 milyar euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

Tim Cook Manchester United'ı istiyor

Yıllık geliri 470 milyar euro olan dünyanın en büyük teknoloji şirketi Apple'ın CEO'su Tim Cook'un, Manchester United gibi dünya çapında tanınan bir kulübü şirket bünyesine katmanın büyük fırsatlar getireceğine inandığı belirtildi.

Habere göre Cook'un planının bir parçası, Apple'ın dünyanın en iyisi olarak kabul edilecek son teknoloji yeni bir stadyumun inşasını finanse edilmesi yönünde.