Hiç kimse Türk askeri ve Türk polisine iftira atamaz

Dağda kendisini yetiştiren Terörist başı Duran Kalkan’ın henüz reşit olmayan kızlarla çektirdiği fotoğraflara bakmak yerine Terör örgütü PKK’nın kanalında konuşan HDP'li Ebru Günay, Türk askeriyle Türk polisine tecavüz ve katliam iftirası attı.

TÜRK ASKERİ VE POLİSİNE TECAVÜZCÜ İFTİRASI ATTI

HDP'li Ebru Günay, "Kürdistan'da çok ciddi bir şekilde üniformalı tacizci, tecavüzcü dediğimiz asker ve polisin eliyle yürütülen özel savaş konsepti var ve İpek Er ile başlayan benzer başka olaylarda devam eden tümden cezasızlık politikasıyla destekleniyor" dedi.

HDPli Ebru Günay polise ve askere tecavüz iftirası attı

HDP'li vekil Ebru Günay terör örgütü PKK'nın medya kanalında Türk askeri ve polisine katliamcı ve tecavüzcü iftirası attı. Günay, 'Kürdistan'da çok ciddi üniformalı tecavüz, taciz var' dedi.

'SİLAH VE ÇATIŞMA İÇİN AYRILAN TUTAR' SÖZLERİYLE SAVUNMAYA AYRILAN BÜTÇEYİ ELEŞTİRMİŞTİ...

HDP'li Ebru Günay, geçtiğimiz aylardaki bütçe görüşmelerinde de gerçekleştirdiği konuşmasında, savunmaya ayrılan bütçeyi eleştirmiş, savunma alanına ayrılan bütçeden rahatsız olup 'silah ve çatışma için ayrılan tutar' diye söz etmişti...

Dağda kendisini yetiştiren Terörist başı Duran Kalkan’ın henüz reşit olmayan kızlarla çektirdiği fotoğraflara bakmak yerine Türk asker ve polisine iftirada bulunan o vekile dağda kendisi gibileri yetiştiren o sapığın fotoğrafından iki kaç örnek. Arzu edenler internetten bu fotoğrafın onlarcasını görebilirler.