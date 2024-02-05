Hiç kimse bunu beklemiyordu! Hakan Fidan duyurdu… O ülke Türkiye’den İHA alacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalar yaparak İsrail'in sürdürdüğü savaş politikasına dair yorumlarda bulundu.

Bakan Fidan ayrıca Mısır ile son dönemde gelinen noktaya da değinerek, iki ülkenin dost ve kardeş ülke olduklarını Mısır ile ilişkiler

Bakan Fidan, Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme sürecine ilişkin şu şekilde konuştu:

“Mısır ile ilişkilerimizi normalleştirme süreci büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Bunun her iki tarafa da faydasını gerçekten görüyoruz. Esas itibariyle Mısır ve Türkiye birbirine tarihi bağlarla bağlı iki büyük ülkedir. Milletlerimizin biraz küs kalması, tarihi anomaliydi. Siyasi liderlerin tarihi sorumluluk göstererek anomaliyi giderecek bir vizyonla adım atmaları, takdire şayan bir stratejik hamledir. Hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Mısır ile ilişkilerimizi normalleştirip ileri bir seviyeye taşımamız, Libya'da da olumlu etkisini gösterdi. Bu normalleşme, başka ülkelerde, başka konularda da olumlu etkisini gösterecektir. Akdeniz'in güvenliği konusunda da bizim Mısır ile ciddi bir işbirliği içerisinde olmamız gerekiyor”

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'Mısır'a İHA sağlama konusunda bir mutabakatımız var'

Türkiye'nin Mısır'a İnsansız Hava Aracı (İHA) sağlama konusunda iki ülke arasında mutabakat olduğunu belirten Bakan Fidan şöyle dedi:

'Mısır'da çok sayıda Türk yatırımcısı var, biz bu yatırımları artırmak istiyoruz. Mısır bizim için kardeş ve dost bir ülke ve imkanların olduğu bir ülke. Türk yatırımcıları da Mısır'daki ortamı kendileri için fevkalade uygun görüyorlar. Ben oraya gittiğimde de Türk iş adamlarıyla uzun bir toplantı yaptım ve hepsini uzun uzun dinledim. Ve bu yatırımların daha da artması için kolaylaştırıcı bazı tedbirlerin geliştirilmesi gerekiyor. Bölgesel güvenlik açısından, özellikle İsrail-Filistin meselesi açısından fevkalade önemli. Mısır'ın belli destekleri , belli teknolojileri alması için ilişkilerimiz önemli. Özellikle İnsansız Hava Araçları (İHA) ve diğer teknolojileri Türkiye'nin sağlaması konusunda bir mutabakatamız da var.'