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Spor Hiç düşünmeden reddettiler! Suudilerden Galatasaray'ın yıldızına sürpriz teklif
Spor

Hiç düşünmeden reddettiler! Suudilerden Galatasaray'ın yıldızına sürpriz teklif

Yeniakit Publisher
2024-08-16 11:15:00 -
Hiç düşünmeden reddettiler! Suudilerden Galatasaray'ın yıldızına sürpriz teklif

Galatasaray stoperi Abdülkerim Bardakcı'ya 5 milyon euroluk teklif geldi. Galatasaray yetkilileri bu teklifle ilgilenmeyerek geri çevirdi.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab, sarı kırmızılıların gözde oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'yla ilgileniyor. Takımın temsilcileri Galatasaray ile iletişime geçerek transfer teklifi yazısını gönderdi.

Bardakcı'yı Galatasaray'dan almak için 5 milyon Euro teklif edildi. Ancak Galatasaray yönetimi bu teklifteki rakamı beğenmeyerek hemen reddetti.

İddialara göre Al Shabab'ın teklifini güncellemesi bekleniyor.

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