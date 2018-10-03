Hiç değilse yavrunuza acımalısınız



Pasif sigara içiciliğinin, çocuklarda görülen kronik öksürüğün en önemli sebebi olduğu belirtiliyor. Gelin bu kış olsun bu illete bağımlılık yüzünden yavrularınızın takır takır öksürmesine, sağlığından olup hastane, doktor dolaştırmaya sebep olmayın.



Hekimler, çocuklarda en sık karşılaşılan rahatsızlığını kronik öksürük olduğunu belirterek, “Kronik öksürük genelde solunum yolu enfeksiyonlarından sonra görülür. Fakat çocuklarda kronik öksürüğün en önemli nedeni, aynı ortamda sigara içilerek pasif içiciliğin sağlanmasıdır”' diyor.

Öksürük, solunum yolu enfeksiyonlarında kaba ve havlar tarzda, boğmacada haykırma, astımda gürültülü, geniz akıntısında ise gıcık tarzında görülür. Mevsim değişiklikleri ve ev tozu, evcil hayvanlar, tüylü oyuncaklar ile karşılaşma sonucu olan alerjik öksürükler astımı işaret edebilir. Geniz eti iltihabı ve sinüzit de genizde akıntı yaparak kronik öksürüğe yol açabilir.



Sigara hastalığınızın teşhisini zorlaştırıyor



Sigara içen kişilerde balgamlı öksürüğün sık görüldüğünü, işin kötüsü tiryakilerin de bu duruma alıştığını belirten hekimler, bunun “sigara öksürüğü” olarak adlandırıldığını ve önemsenmediğini belirtiyor. Bu durumun aslında çok tehlikeli olduğunu vurguluyorlar. Zaten sigara içtikleri için kronik bronşit, amfizem ve akciğer kanseri gibi önemli akciğer hastalıkları için risk taşıyan tiryakilerin teşhiste gecikmelerinin en önemli sebeplerinden biri öksürüğü benimsemiş olmaları..

• Kalp yetmezliği gibi hastalıkların belirtisi de olabilir. Eğer hasta yeşil, sarı veya pas rengi balgam çıkarıyorsa. Bu durum genellikle bir enfeksiyon sonucu gerçekleşir.

• Diğer belirtiler ortadan kalktıktan sonra öksürük 21 günden daha uzun bir süre devam ediyorsa,

• Eğer öksürükle birlikte ateş varsa veya kanlı balgam söz konusuysa, hekime başvurulması gereken klinik bir sorun söz konusu olabilir.

Öksürük ayrıca akciğer tüberkülozu, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ile gırtlak ve akciğer kanserinin de belirtileridir.

• Özellikle çocuklar ve yaşlılarda görülen, nefes borusuna yabancı bir cisim kaçması da şiddetli öksürüğe yol açar.

DİPNOT: Öksürük sebebi bilinmeden içilecek öksürük şurupları, altta yatan hastalığın teşhisinde gecikmelere sebep olabilir. Hatta kanama, pnomotoraks gibi durumlarda balgam söktürücü etkiye sahip şuruplar öksürüğü ve kanamayı arttırabilirler.