Hiç de zor ve sahte değil! Ünlü kral içecek: 3 dakika sürüyor, bekleme yok! Duyan tezgaha koşuyor, domino etkisi var



PAPATYA ÇAYI

Papatya çayı sakinleştirici etkisiyle stresi azaltmaya yardımcı oluyor. Herkesin bildiği bu özelliğinin yanında papatya çayı, mide yanmasını hafifletmek konusunda da oldukça etkili. Mide sorunları için papatya çayı tüketmek isteyenlerin yapması gereken tek şey ise, 1 bardak sıcak suya 2-3 çay kaşığı kurutulmuş papatya ekledikten sonra 10-15 dakika demleyip, süzmek.

NANE LİMON

Limonla karıştırarak içeceğiniz nane çayı mideyi rahatlatır. Bulantı ilacı içmeye gerek kalmadan kısa sürede geçen rahatsızlıkların yanında nane, hafif acı tadı ve kokusuyla iştah açar, sindirim sistemini rahatlatır, hazmı kolaylaştırır, mide ve bağırsak gazlarını giderir, mide ağrılarına karşı da fayda sağlar.

TUZLU KRAKER

Kraker veya bisküvi gibi düşük yağlı ve düşük lifli yiyecekler, mide bulantısı için ideal birer seçenek olabilir. Bu yiyecekler, mideyi boşaltmak için gereken zamana verir ve kan şekerinin düzensizliğinden meydana gelen mide bulantısını azaltabilir. Ayrıca az tuzlu krakerler mide asidinin emilmesine ve mide bulantısının yatışmasına yardımcı olabilir.

HAŞLANMIŞ PATATES

Midedeki asidin artması nedeniyle bulantı veya mide ağrısı yaşıyorsanız, haşlanmış patates yemek doğru tercih olabilir. Haşlanmış patates, midenin rahatlanmasına, mide yanmasına ve ekşimesine iyi gelir. Patatesi haşlayarak tuzla yiyebilir, püre yapabilir ya da patatesin haşlama suyunu oda sıcaklığına geldikten sonra içebilirsiniz. Özellikle çiğ patates suyu mide sorunları yaşayanlar için birebirdir.

MUZ

Muz mideyi rahatlatan bir meyvedir. Ancak bulantıyı artırmamak için en fazla bir tane tüketilmeli. Gıda zehirlenmesinde özellikle önerilen muz yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini desteklese de iltihabi bağırsak hastalıkları için gaz, şişkinlik ve mide kramplarına neden olarak bazı uzmanlara göre tetikleyici de kabul ediliyor. Yaygın bilgilere göre, muz mide asidine karşı koruyucu mukus bariyer üretiyor.

ELMA

Elma, sindirim sistemi üzerinde pozitif etkilere sahip bir meyve olarak öne çıkıyor. İçeriğindeki yüksek lif değeri ile bağırsakları çalıştıran elma, kabızlığı da önlüyor. Mide ve sindirim sorunlarını hafifletiyor. Elma ek olarak, mide bulantısına iyi gelen besinler arasındaki yerini de koruyor.

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