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Ekonomi Hibrit fuar binlerce yatırımcıyı bir araya getirecek! MÜSİAD EXPO için geri sayım başladı
Ekonomi

Hibrit fuar binlerce yatırımcıyı bir araya getirecek! MÜSİAD EXPO için geri sayım başladı

18-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı’nda 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı hibrit fuarda 8 bini aşkın B2B iş görüşmesi yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:10:00 -
Hibrit fuar binlerce yatırımcıyı bir araya getirecek! MÜSİAD EXPO için geri sayım başladı

Buğra Kardan

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) önemli bir organizasyona daha imza atıyor. Derneğin TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenleyeceği 18. MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı (MÜSİAD EXPO) için hazırlıklar sürüyor. 18-21 Kasım tarihlerinde açık kalacak fuarın hem fiziki hem de online olarak takip edilebilmesi için gerekli her adım atılıyor. Etkinlik alanını pandemiye karşı korunaklı ve güvenli kılmak için de hummalı bir çalışma yürütülüyor. MİLYONLAR TAKİP EDECEK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuk olacağı MÜSİAD EXPO’da 40 binden fazla şirketi temsil eden 100 binin üzerinde ziyaretçinin ağırlanması, 8 binin üzerinde B2B iş görüşmesi yapılması planlanıyor. Hibrit fuarın online ortamdan da milyonlarca girişimci ve yatırımcı tarafından izlenmesi bekleniyor.

Mutluluğumuzun tarifi yok

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, üretimi ve ihracatı arttırmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi. Kaan, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirmek için tüm imkânlarını seferber ettiklerini vurguladı. İç ve dış ticarete ivme katmak için MÜSİAD EXPO’yu düzenleme kararı aldıklarını anlatan Kaan, şunları söyledi: “Fuarımız; üreticilerin ve ihracatçıların tüm dünyayla temas ederek işlerini geliştirmelerine vesile olacak. Böyle bir organizasyonu düzenlemekten duyduğumuz mutluluğun tarifi yok. Bu, ülkemize faydalı olmanın ve bu topraklara duyduğumuz güveni ve inancı tüm dünyaya kanıtlamanın mutluluğudur. Bugüne kadar çeşitli kurumlarla toplam 193 Mutabakat Anlaşması (Memorandum of Understanding-MOU) imzaladık. İnşallah, MÜSİAD EXPO’da 4 kıtadan 20 yeni karşı kurumlarla MOU anlaşması yapacak ve dış ticareti güçlendireceğiz. İhracatı kuvvetlendireceğiz. MÜSİAD EXPO’nun ilklerinden biri de ‘Girişimcilik Alanı’ olacak. Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek organizasyonla yeni iş alanlarının oluşması sağlanacak. İstihdamı arttıracak ‘Girişimcilik Alanı’na gelenler önemli görüşmeler yapacaklar.”

 

Karavanlar vitrine çıkıyor

Ülke kalkınmasına ve ekonomisine daha fazla katkı sunabilmek adına birçok proje geliştirdiklerini hatırlatan Kaan, bunların detaylarını TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerle paylaşacaklarını duyurdu. Kaan, “MÜSİAD EXPO’da inovatif ürünleri vitrine çıkaracağız. Yeni karavanlara ve yerli taşıtlara yer vereceğiz” açıklamalarında da bulundu.

Kurallara harfiyen uyulacak

Fuar hazırlıklarını titizlikle sürdürdüklerini belirten Kaan, “Rahat olunsun. Sıkı tedbirler uygulayacağız. Herkesi bir günde içeri almayacağız. İl Hıfzıssıhha Kurulu ve Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine uyacağız. İlk hibrit fuarımızı başarıyla tamamlayacağız. Hijyen ve mesafe kurallarını harfiyen uygulayacağız” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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