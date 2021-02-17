Geçtiğimiz sene koronavirüs neticesinde üniversiteler yüz yüze eğitime geçmişlerdi. Ancak Bahar dönemi için vaka sayılarının azalması ve aşı çalışmalarındaki olumlu sonuçlar sebebiyle YÖK ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre Üniversitelerde hibrit eğitim ile döneme devam edilecek. Peki hibrit eğitim nedir? Hibrit eğitimde okula gitmek zorunlu mu? Hangi üniversiteler hibrit eğitime geçecek? İşte hibrit eğitim hakkında detaylar…

Hibrit eğitim modeli, karma öğrenme olarak da bilinir. En sade tanımı ile yüz yüze eğitim ile online eğitimin harmanlaması denilebilir. Online eğitim materyalleri ile birlikte geleneksel eğitime devam edilmesine hibrit eğitim modeli denilir.

Bahar döneminde üniversiteler her bölüm için farklı uygulamalarda bulunacak. Uygulamalı bölümler hibrit eğitim modeli ile eğitime devam ederken, teori ağırlıklı bölümler online (çevrimiçi) eğitime devam edecekler.

Hibrit eğitime geçen üniversiteler hangileri?

Isparta Süleyman Demirel, Konya Selçuk, İstanbul ile Harran üniversiteleri aldıkları senato kararlarını en önce duyuran üniversiteler oldu. İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ise 4, 5 ve 6’ncı sınıf klinik uygulamaları yüz yüze, teorik dersler ise yüz yüze veya dijital hibrit şeklinde yapılacak. Veterinerlik, sağlık bilimleri, hemşirelik ve Spor bilimleri fakültelerinde de uygulamalı eğitimler yüz yüze, teorik dersler ise yüz yüze veya dijital olarak hibrit yapılacak.

Hibrit eğitimde okula gitmek zorunlu mu?

Hibrit eğitim modeli uygulayan üniversitelerde her gün okula gitme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bazı dersler yüz yüze, bazı dersler online olacağı için yalnızca yüz yüze eğitimin bulunduğu günler okula gitmek gerekir.