Hibiskus (Mekke- Medine gülü ) Şerbeti öyle bir faydası var ki! Büyük sırrı: Eczaneye gitmenize gerek kalmayacak!

Toplumumuzda sıkça rastlanan hastalıklardan birisi de böbrek iltihabıdır. Genellikle halk arasında 'yanlarım ağrıyor' diye belirtilen bu şikayetler böbreklerde meydana gelen ciddi sağlık sorunlarına işaret ediyor olabilir. Böbreklerde ve vücudun çeşitli yerlerinde meydana gelen hastalıkları önlemek bitkisel yöntemlerle mümkün olabiliyor. Hibiskus; bamba çiçeği, gülhatmi, Mekke çiçeği gibi isimlerle de anılan hibiskus dünyanın her yerinde yetişebilen bir bitkidir. Genellikle çay şeklinde tüketilen hibiskus bitkisinin içeriğinde bolca C Vitamini bulunur. Peki, hibiskusun faydaları nelerdir? Hibiskus çayı nasıl demlenir? Hibiskus hangi sağlık sorunlarına iyi gelir?

Hibiskus özellikle şeker ve tansiyon hastaları için çok faydalı bir bitki aslında yıllardır atalarımızın kullanır. Bir bardak sıcak suyun içerisine bir tutam atıp tarçınla birlikte içerdi şekerini ve tansiyonunu dengede tutmak amaçlı bizler içinde şerbetini yapardı şekeriniz yükseldiğinde hiç şeker koymadan yapıp içmenizi tavsiye ederiz içtikten en fazla 15 dakika sonra yükselen şekerinizin dengeye girdiğini göreceksiniz…

Sayısız faydası bulunan Hibiskus çayının tüketilmesi bazı alerjik bünyelerde alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu nedenle hibiskus çayını doktor önerisi olmadan tüketmemenizi öneririz.

Faydası fark edildi. Ve bu faydalı bitkinin şerbetinin tarifini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şifa deposu bu şerbeti sizde deneyin. şekeri siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz…

Malzemeler

1,5 lt su

1 avuç dolusu hibiskus (mekke gülü )

Bir kaç tane karanfil

2 adet çubuk tarçın

1,5 su bardağı şeker

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Yapılışı : Şeker ve suyumuzu tenceremizin içersine alıp karıştıralım ve ardından hibiskus ,karanfil ve çubuk tarçınımızı ilave edip kaynatalım suya atıp karıştırdığınız anda dahi nefis kırmızı bir renk alacaktır … Kaynattıktan sonra süzerek soğutalım ve buzla servis edelim…

Medine Gülü Şerbeti Tarifi İçin Malzemeler

1 avuç Medine gülü çiçeği kurusu

1 çubuk tarçın

1 orta boy zencefil

6-7 tane karanfil

2 litre su

1 su bardağı şeker

1 tatlı kaşığı limon tuzu

Medine Gülü Şerbeti Tarifi Nasıl Yapılır?

Suyun içine Medine gülü çiçeği hariç tüm malzemeleri ekleyip 15 dk kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağı kapatıp Çiçek kurularını ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp demlemeye bırakın.Çiçekler rengini verince süzüp sürahiye doldurun. Şeker ve limon tuzu oranını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Medine gülü çiçeği: hıbıskus bitkisi olarak da adlandırılıyor. Güçlü bir antioksidan, sindirme ve kilo vermeye de yardımcı internetten daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Kışın sadece çiçeği çay gibi demeyip de içebilirsiniz.

Hibiskus şerbetinin faydaları

Halk arasında Mekke gülü ve nar çiçeği olarak da bilinen hibiskus bitkisi, çok güçlü antioksidan maddeleri içerir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Metabolizmayı hızlandırır, diüretik etkisiyle ödem attırır ve aynı zamanda bağırsakların hızlı çalışmasını sağlar.

Hibiskus Şerbeti Cahide: Hibiskus şerbeti ile zayıflayanlar: Hibiskus ne kadar sürede zayıflatır?

Düzenli olarak tüketilen hibiskus çayı kişiden kişiye değişmesine rağmen haftada 1-1,5 kilogram verdirebilir.

Soğuk hibiskus Şerbeti

Hibiskus Şerbeti Tarifi Nasıl Yapılır?

Su, hibiskus, limon, tarçın ve karanfili derin bir tencereye alın.

Kaynamaya başladıktan sonra 20-25 dakika daha kaynatın. Ocaktan alıp süzün.

Şekerini ekleyip tekrar karıştırın.

Buzdolabında soğuttuktan sonra afiyetle içebilirsiniz. Afiyet olsun.

Ozman onayı olmadan hibiskus çayını tüketmek zararlı olabilir. Bu yüzden hamilelik döneminde hibiskus çayı içmeden önce bir uzmana danışmakta fayda var.

Sigaranın etkilerini azaltıyor.

Hibiskus, kanserden koruyucu bu muhteşem bir besindir. Çayını her gün aç karna 1 fincan için. Bu çay, sigarayı bırakan kişilerin akciğerlerini 70 günde temizler. Hibiskus şerbeti Starbucks: Hibiskus kurusunu demleyeceğiniz demliğe ya da french presse alın, suyu ekleyin ve 10 dakika kadar denmenmeye bırakın.