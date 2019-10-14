Hibiskus çayı ölçülü ve düzenli tüketildiğinde birçok sağlık sorununu önlüyor. Peki, hibiskus çayının faydaları nelerdir?

Havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte bitki çaylarına olan ilgi artmaya başladı. Ancak uzmanlar bitki çaylarının çok fazla tüketilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Günde maksimum 3 fincan bitki çayı tüketilebilir. Bütün bitkiler çok faydalıdır diye düşünüp; elinize her geçen bitkiyi demliğe atmamanız da önemli. Bu konuda da uzmanlar bitkileri başka bitkilerle karıştırmaktansa meyve ya da limonla tatlandırılmasını öneriyor. İlla bitkiler çeşitlendirilecekse de birbiriyle uyumlu 3 bitkinin karıştırılması gerektiğinin fazlasının ise zehir oluşturabileceği belirtiliyor. Satılan kış çaylarından ziyade ıhlamuru, zencefili, kekiği ya da adaçayını tek olarak demlemek çok önemli.

İşin uzmanları hibiskus çayının da sağlık için son derece kıymetli olduğunu belirtiyor. Hibiskus ölçüyü ve düzenli tüketildiğinde birçok sağlık sorununun oluşmasını engelliyor.

Hibiskus çayının faydaları nelerdir?

Renginden anlaşılacağı üzere hibiskus çayı güçlü antioksidan maddeler içirir.

Hibiskus bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hibiskus tansiyonu düşürür. Bu nedenle bu çayı tüketirken ölçüyü kaçırmamak gerekli.

Hibiskus kan şekerini dengeler.

Hibiskus çayı yaşlanmayı geciktirir.

Kırmızı yapraklı bu çay kireçlenmeyi önler.

Soğuk algınlıkları sırasında hibiskus çayı nefes açıcı olarak kullanılır.

Hibiskus bol miktarda C vitamini içerir.

Kabızlık sorununa iyi gelir.

Hibiskus çayı iyi bir yağ yakıcıdır. Bu nedenle diyet programlarında rahatlıkla tüketilebilir. Elbette günde iki fincanı geçmemek kaydıyla.