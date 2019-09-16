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Hibeş sosu nasıl yapılır? Hibeş sosu tarifi

Hibeş sosu Antalya’ya ilimize özgü bir meze ve sostur. Hibeş sosu nasıl yapılır? Sadece bir meze değil bazı öğünlerde sadece ekmek ile tüketilebilecek bir öğün dahi olabilir. Bazı yemeklere sos olarak ilave edilebilir. Çok besleyici, doyurucu özelliği vardır. Özellikle kilo almak isteyenler için tavsiye edilir. Uzun ömürlü bir meze olduğundan fazlaca yapılıp kavanozlara doldurularak uzunca bir süre tüketilebilir. Peki, yapmak isteyenler için Hibeş sosu nasıl yapılır? İşte, Hibeş sosu tarifi

16 Eylül 2019 Pazartesi 19:35
Hibeş sosu nasıl yapılır? Hibeş sosu tarifi

Hibeş sosu Antalya’ya ilimize özgü bir meze ve sostur. Hibeş sosu nasıl yapılır? Sadece bir meze değil bazı öğünlerde sadece ekmek ile tüketilebilecek bir öğün dahi olabilir. Bazı yemeklere sos olarak ilave edilebilir. Çok besleyici, doyurucu özelliği vardır. Özellikle kilo almak isteyenler için tavsiye edilir. Uzun ömürlü bir meze olduğundan fazlaca yapılıp kavanozlara doldurularak uzunca bir süre tüketilebilir. Peki, yapmak isteyenler için Hibeş sosu nasıl yapılır? İşte, Hibeş sosu tarifi

Hibeş sosu nasıl yapılır? 

Malzemeler

250 gram tahin

100 ml.oda ısısında su

4 adet taze sıkılmış limon suyu

3 silme tatlı kaşığıt oz kimyon

4 silme tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber

1 silme tatlı kaşığı toz karabiber

6 diş sarımsak

1,5 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

Bir karıştırma kabına tahini alın, üzerine su ekleyin ve tahta bir kaşıkla karıştırın.

Taze sıkılmış limon suyunu ekleyerek pürüzsüz bir karışım olana kadar tahta bir kaşıkla karıştırın.

Kabuklarını soyduğunuz sarımsakları tuzla birlikte havanda dövün.

Sarımsak ve baharatları tahin karışımının üzerine ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Hibeşi cam bir kavanozda kapağı kapalı olarak buzdolabında saklayın. Meze, atıştırmalık, farklı bir kahvaltılık ve sos olarak kış aylarında sevdiklerinizle paylaşın.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 19:35
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