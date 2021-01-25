Hibe desteği nasıl alınır şartları neler? KOOP-DES hibe desteği başvurusu

KOOP-DES Programının amaçları kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasıdır. Kuruluş, işleyiş ve denetim işlemlerine ait hizmetleri Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce yürütülen kooperatif ve üst kuruluşları bu destekten gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde yararlanabilecektir.

Kooperatiflerin hibe desteği alabilecekleri hizmet alımı proje konuları nelerdir?

Program kapsamında kooperatiflerin hibe desteği alabilecekleri hizmet alımları; ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik olan alımlardır.

Kooperatiflerin projelerine verilecek hibe desteği oranı nedir?

Kooperatiflerin desteklenmesine karar verilen mal ve hizmet alımlarında:

- Hibeye esas proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde % 75’i,

- Diğer bölgelerde % 50’si,

- Kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde ise % 75’i,

- Nitelikli personel istihdamının %100’üne kadar olan kısmı Bakanlıkça hibe olarak karşılanabilir. Hibeye esas proje tutarının kalan kısmı proje yürütücüsü kooperatifçe karşılanır. Bu konuyla ilgili detaylı örnekler Uygulama ve Değerlendirme Kılavuzunda mevcuttur.

Hibe desteği ne kadar süreyle verilir?

Nitelikli personel istihdamı hibe desteğinin azami süresi bir yıldır. Hibe desteği ödemesi, nitelikli personel istihdamının gerçekleştiği bir yılın sonunda ödenir.