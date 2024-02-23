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Medya Heykelden başka eser görmeyen Murat’tan nameler! 'TOGG kadar gereksiz bir yatırım yokmuş'
Medya

Heykelden başka eser görmeyen Murat’tan nameler! 'TOGG kadar gereksiz bir yatırım yokmuş'

Yeniakit Publisher
2024-02-23 16:56:00 - 2024-02-23 16:59:40

Dünya Türkiye'nin savunma sanayindeki son atağı KAAN'ı konuşurken, CHP yandaşı Murat Muratoğlu katıldığı SÖZCÜ TV'de TOGG'u hedef aldı.

Türkiye savunma sanayinde dünyanın övgü yağdırdığı başarılara imza atarken, muhalif yandaşlarının yerli ve milli yatırım hazımsızlığı sürüyor. İlk uçuşunu gerçekleştiren milli muharip uçağımız KAAN'ın başarısını hazmedemeyenler milli gururumuz Togg'u yine hedef tahtasına koydu.

Muratoğlu TOGG'u hedef aldı

 

Bin 625 adetle geçen ay pazarın ilk sıralarında yer alan Togg için Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, SÖZCÜ TV'de katıldığı programda, "TOGG kadar gereksiz bir yatırım olamaz. Hiçbir zaman kâr edemez" sözleriyle bir kez daha karalamaya yeltendi.

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