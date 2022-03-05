Heykelci CHP’nin yepyeni hizmeti bakın ne! İşte ‘hizmet’ anlayışları sadece bu kadar!
“Hizmet” anlayışında heykel yapmayı öncelik olarak belirleyen CHP şimdi de “yandaş” sanatçılara milyonları akıtmak için konser verdiriyor. Ankara’da heykel açılışı yapmaktan başka bir icraatı bulunmayan CHP’li Mansur Yavaş, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ bahanesiyle konser düzenliyor.
CHP’ye bağlı belediyeler, ‘heykel’ hizmetinin ardından bu kez ‘konser’ hizmetine yoğunlaştı! ‘CHP kadrolu yandaş’ sanatçılar işte böyle fonlanıyor!
“CHP’nin kadrolu sanatçısı” gibi çalışıyor
Ankara Yenimahalle Belediyesi, Muğla Belediyesi, Edirne Belediyesi gibi birçok CHP’li belediye tarafından davet edilen sanatçı Burcu Güneş, “CHP’nin kadrolu sanatçısı” olarak biliniyor.
‘Yandaşlara’ milyonları böyle akıtıyorlar
Ankara Büyüksehir Belediyesi, “8 Mart Dünya Kadinlar Günü” nedeniyle Baskent’te 8-11 Mart 2022 tarihleri arasinda çesitli programlara ev sahipligi yapacak. Bu yil tiyatrodan kil atölyesine, panelden el emegi ürünlerin satisina kadar çesitli etkinlikler hazirlayan Büyüksehir Belediyesi, sadece merkezde degil kirsal ilçelerde de kadınlara özel programlar düzenleyecek. Ünlü sanatçi Burcu Günes de 8 Mart Sali günü BELPA Buz Pateni Pisti’nde tüm vatandaslara açik bir konser verecek.