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Heyete müracaatta limit güncellemesi

2019 itibariyle tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uygulanan parasal sınırlar, yeniden değerleme oranında (yüzde 23,73) yükseltildi.

27 Aralık 2018 Perşembe 11:39
Heyete müracaatta limit güncellemesi

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uygulanan parasal sınırlar, yıl başından geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında (yüzde 23,73) yükseltildi. Buna göre, gelecek yıl tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda, değeri 5 bin 650 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 5 bin 650 lira ile 8 bin 480 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8 bin 480 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5 bin 650 lira ile 8 bin 480 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:39
  1. Tüketici hakem heyetleri
  2. büyükşehir statüsü
  3. büyükşehir statüsünde olan iller

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