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Yerel Heyelan nedeniyle Rize'de iki ev tedbir amaçlı boşaltıldı
Yerel

Heyelan nedeniyle Rize'de iki ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Rize'de şiddetli yağış sonrası oluşan toprak kayması nedeniyle iki ev tedbir amaçlı boşaltılı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 04:55:00 -
Heyelan nedeniyle Rize'de iki ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Kent merkezinde dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Gülbahar Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi.

Bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin incelemesinin ardından iki evin tedbir amaçlı boşaltılması kararlaştırıldı, evlerin çevresinde önlem alındı

Evlerde oturan biri yatalak diğeri de obezite hastası 2 kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) de yardımıyla Valilik tarafından misafirhanelere yerleştirildi.

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