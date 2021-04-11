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Gündem Heyelan karayolunu kapattı!
Gündem

Heyelan karayolunu kapattı!

Zonguldak'ta heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası İstanbul Karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 23:59:00 -
Heyelan karayolunu kapattı!

Zonguldak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul Karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Heyelan, akşam saatlerinde Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi kavşağına yakın bölgede meydana geldi. Kentte etkili olan yağmurun ardından meydana gelen heyelanda, dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kapattı.

Trafik tünelden aktı

Toprakla birlikte yola düşen kaya parçaları nedeniyle trafik durunca, polis ekipleri sürücüleri yan taraftaki tünele yönlendirdi. Trafik, tünel içinden bir süre çift yönlü verildi.

Normale döndü

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yoldaki toprak ve kayalar temizlendi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından trafik normale döndü.

 

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