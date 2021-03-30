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Teknoloji Heyecanlandıran paylaşım! PMT-76/ 57A hakkında yeni açıklama
Teknoloji

Heyecanlandıran paylaşım! PMT-76/ 57A hakkında yeni açıklama

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) öz kaynakları ile yerli ve milli olarak hayata geçirilen Platform Makinalı Tüfek PMT-76/ 57A, hakkında yapılan açıklamada, göreve hazır olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 03:28:00 -
Heyecanlandıran paylaşım! PMT-76/ 57A hakkında yeni açıklama

Türk savunma sanayii yerli ve milli çözümler üretmeye devam ediyor. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yüksek yerlilik oranı ile geliştirilen, 50 bin atım ve zorlu kalifikasyon testlerini tamamlayan Platform Makinalı Tüfek PMT-76/ 57A artık göreve hazır.

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yapılan sosyal medya açıklamasında Platform Makinalı Tüfek PMT-76/ 57A’nın göreve hazır olduğu belirtildi.

MKEK resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu öz kaynakları ile geliştirilerek 50 bin atım ve zorlu kalifikasyon testlerini tamamlayan Platform Makinalı Tüfek PMT-76/ 57A göreve hazır!” ifadelerine yer verildi.

Kısa bir süre önce de SARSILMAZ firması, yine 7.62 mm çapındaki platforma monteli PMT 7.62 ürününü sergilemişti. MKEK MPT-76/57A ve SARSILMAZ PMT 7.62 ile birlikte bu alandaki yerli ürün sayısı ikiye çıktı.

Türk savunma sanayii firmalarından SARSILMAZ tarafından geliştirme faaliyetleri süren PMT 7.62 Makineli Tüfek ile platformlarda kullanılan makineli tüfeklerde dışa bağımlılığın sonra ermesi hedefleniyor.

PMT-76/57A Makinalı Tüfek

Dakikada ortalama 750 atım
Piyade ve Tank tarafından kullanılabilme
ALTAY Tankı’na tam uyumluluk
27 farklı kalifikasyon testi
Çabuk namlu değiştirme
50 bin atım ile doğrulanmış silah ömrü
+71 ve -51 koşullarında çalışabilme
SARP Kulesi’ne tam uyumluluk

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