Heyecanlandıran keşif: Samanyolu’nun merkezinde gizemli bir nesne bulundu

Uzay keşifleri, bilim dünyasının merakını ve ilgisini her zaman çekmiştir. Şili’deki ALMA radyo teleskobunda görev yapan bilim insanları, Samanyolu’nun merkezi yakınında yalnızca mikrodalga yayıyor gibi görünen garip bir nesne tespit etti.

ALMA, gökyüzünü milimetre dalga boyunda gözlemleyebilen güçlü bir araç ve bu sayede astronomların daha önce imkansız olan ayrıntıları görmelerini sağlıyor.

Şimdi yeni bir çalışma, bu nesneyi derin uzayın bu kaotik bölgesindeki bilinen gök cisimleriyle karşılaştırdı.

HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYOR

Bunu yaptıktan sonra çalışmanın arkasındaki bilim insanları, bilinen nesnelerin hiçbirinin tanımının bu yeni nesneye tam olarak uymadığını keşfetti.

Araştırmacılar, nesnenin yıldız birleşmesinin kalıntıları veya orta kütleli bir kara delik (IMBH) olabileceğini tahmin etse de şu anda bilinmeyen bu nesneyi tanımlamak için daha fazla çalışma gerekiyor.

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Ekip, çalışmada sürecinde keşfedilen nesnenin şu anda “gözlem açısından benzersiz” olduğunu söylüyor.