Heyecanlandıran gelişme! Beşiktaş'ın yıldız ismi Türk oluyor

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Alex Teixeira'nın hayali bir milli takımda oynamak. Daha önce Ukrayna ve Çin milli takımlarında oynamak için girişimde bulunmuş ama sonuç alamamıştı. 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha şimdi de Türk Milli Takımında forma giymek için gereken şartları araştırıyor. Takım arkadaşı Josef de Souza da yöneticilerle konuşarak arkadaşı için yardım istedi.



Beşiktaş’ın sezon başında transfer ettiği Alex Teixeira’nın hedefi Türk Milli Takımı’nda oynamak… Ukrayna Milli Takımı için oynamaya hazırlanırken, Premier Lige transferi olmayınca bu fikirden vazgeçmişti.

Brezilya Milli Takımı’na hiç seçilmeyen Alex, Türk Milli Takımı’nda oynamak için gereken şartları yerine getirmesi için şartları araştırıyor. Daha önce 3 kez Brezilya Milli Takımı’nda oynadığı için Türkiye için oynayamayan Josef’in Alex’in Beşiktaş’a transferinden önce bunu yöneticilerle paylaştığı biliniyor.

Kaynak: Fotospor