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Ekonomi Heyecanlandıran gelişme! 65 tonluk önemli parça Türkiye'ye getirildi
Ekonomi

Heyecanlandıran gelişme! 65 tonluk önemli parça Türkiye'ye getirildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen gazın karaya taşınmasında kullanılacak ve önemli bir göreve sahip kuyubaşı vanalarından ilkinin Filyos'a getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 20:27:00 - 2022-03-29 20:33:49
Heyecanlandıran gelişme! 65 tonluk önemli parça Türkiye'ye getirildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gaz keşfinde kullanılacak dev kuyubaşı vanalarının ilkinin Türkiye'ye geldiğini duyurdu.

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği ve tarihin en büyük gaz keşfi için önemli bir adım daha atıldı. Karadeniz'de keşfedilen gazın karaya taşınmasında kullanılacak ve önemli bir göreve sahip kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a getirildi. 

Bakan Dönmez kuyubaşı vanalarını duyurdu

Heyecanlandıran gelişmeyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından paylaştı.

Dönmez, tarihimizin en büyük gaz keşfinde kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilkinin Türkiye'ye geldiğini duyurduğu açıklamasında, ''Tarihimizin en büyük gaz keşfinde kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilki Filyos’a geldi. 65 ton ağırlık, 5.1 metre yükseklik, 5.9 metre genişlik. Hedefimiz 2023’ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak.'' ifadelerini kullandı.

 

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