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Aktüel Heyecanlandıran, dünyada ilk keşif! Benzeri yok ''Natovenator polydontus'' adı verildi! Milyar yıllık sır
Aktüel

Heyecanlandıran, dünyada ilk keşif! Benzeri yok ''Natovenator polydontus'' adı verildi! Milyar yıllık sır

Yapılan son araştırmada, penguenler ve auklar gibi modern dalıcı kuşlarınkine benzeyen aerodinamik gövdeye sahip ancak uçmayan yeni 'yırtıcı ve dalıcı bir dinozor' türü keşfedildi. Görüntüsü dinozor türü gibi dünyada eşi benzerine rastlanmadı..

Yeniakit Publisher
2022-12-02 15:44:00 - 2022-12-02 16:07:22
Heyecanlandıran, dünyada ilk keşif! Benzeri yok ''Natovenator polydontus'' adı verildi! Milyar yıllık sır

Nature Asia'daki habere göre, araştırmanın bulguları, aerodinamik bir vücuda sahip olup uçmayan ve iki ayak üzerinde yürüyen etçil dinozor türü "theropod"un ilk temsiline işaret ediyor.

Communications Biology'de yayımlanan araştırmada, Moğolistan'ın Omnogovi eyaletinde bulunan fosilin kalıntılarının incelenmesi üzerine, yeni dalıcı dinozor türü tanımlandı. Bilim insanları hem şaşkın hem de heyecanlandıran tarihi bilimsel çalışma...

HEYECANLANDIRAN KEŞİF! "NATOVENATOR POLYDONTUS" ADI VERİLDİ

Heyecanlandıran keşif! ''Natovenator polydontus'' adı verildi

Yeni türe "çok dişli yüzen avcı" anlamına gelen "Natovenator polydontus" adı verildi.

Natovenator'un penguenler ve auklar gibi modern dalıcı kuşlarınınkine benzer aerodinamik bir gövdeye ve kazlar gibi modern su kuşlarına benzer uzun boyun dahil olmak üzere suda dalış yapan bir yırtıcı olabileceğine inanılıyor.

Çenesinin vücuduna kıyasla büyük olduğu ve alışılmadık sayıda diş sayısına sahip olan Natovenator'un balık veya böcek bazlı beslendiği değerlendiriliyor.

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