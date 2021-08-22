  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Milli motosikletçi ikinci yarışta birinci oldu!
Afganistan'dan 357 Türk daha tahliye edildi
İran'da korkunç bilanço! Son 24 saatte...
Yaramaz çocuk Emre Süper Lig’e geliyor
Gündem Heybeliada'da yürek sızlatan görüntü!
Gündem

Heybeliada'da yürek sızlatan görüntü!

Heybeliada’da dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve bugün kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 16:38:00 -
Heybeliada'da yürek sızlatan görüntü!

Heybeliada’da dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği, yeşilin yerini griye bıraktığı Heybeliada’nın son hali ve soğutma çalışmaları havadan görüntülendi.

Yangın kontrol altına alındı

Heybeliada Kuleli Köşk mevkiinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın yaklaşık 40 dakika boyunca etkili oldu. Gün boyunca hem havadan hem de karadan yapılan müdahaleler sonrası yangın kontrol altına alındı. Adaya giriş ve çıkışlar normale döndü.

Öte yandan mavi ve yeşilin birleştiği Heybeliada’nın yanarak küle dönen kısmı ise havadan görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay