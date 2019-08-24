Heybeliada açıklarında bozulan tekneyi ekipler kurtardı Heybeliada açıklarında içinde ikisi çocuk dört kişinin bulunduğu teknenin motorunda arıza meydana geldi.

Heybeliada açıklarında içinde ikisi çocuk dört kişinin bulunduğu teknenin motorunda arıza meydana geldi. Denizde mahsur kalanları arama kurtarma ekipleri tekneye halat bağlayıp karaya çekerek kurtardı.



Heybeliada açıklarında içinde ikisi çocuk dört kişinin bulunduğu gezi teknesi motorunda arıza meydana gelince denizin ortasında kaldı. Denizin ortasında mahsur kalanlar telefonla ekiplere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri tekneye halat bağlayarak arızalanan tekneyi karaya götürdü. Şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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