Hey maşallah! Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Batman başta olmak üzere bölge genelinde yaşanan son yağışların sadece çiftçilerin değil tüm herkesin yüzünü güldürdüğünü belirten Doğan, yağışların tarımsal üretimin can damarı olduğunu ifade etti.

Doğan, Türkiye'de ekim, kasım ve aralık aylarında yeterli yağışların gelmemesi, kış mevsiminin kendini tam olarak göstermemesi, sıcaklık ortalamasının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin kuraklık riskini yeniden gündemine taşıdığını kaydetti.

Son yıllarda kuraklığın baş göstermesi ile mevsiminde istenilen yeterlilikte yağış alınamaması nedeniyle tarımsal üretimde ciddi verim ve kalite kayıplarının yaşandığını vurgulayan Doğan, bu durumun büyük ölçüde rekolte düşüklüğüne sebep olduğunu ifade etti.

Son günlerde gerek Türkiye genelinde gerekse de bölgede kar ve yağmur yağışlarının bütün çiftçilerin yüreğine bu kış mevsiminde sur serptiğine işaret eden Doğan, yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Ebubekir Doğan

"Gıda tedarikinde zorlayıcı bir süreç yaşanıyor"

Doğan, "Küresel ısınma ile birlikte zaman olarak mevsimlerin kayması, dengesiz ve ölçüsüz yağışların baş göstermesi, tarımsal üretim ve gıda zinciri güvenliği tedarikinde oldukça zorlayıcı bir süreç yaşatmaktadır. Ancak hafta başından beri bölgemizdeki yağışlar çiftçilerin, esnafın, kısacası herkesin yüzünü güldürmüştür. Bunun neticesinde bereketli bir verim ve rekolte olmasını diliyoruz." dedi.

"Ekinler şimdilik yeterli su aldı ancak…"

Bu yağışların önümüzdeki süreç için henüz yeterli olmadığına dikkat çeken Doğan, "Hali hazırda yağan yağışlar yeterli olmasa da şimdi ki zaman diliminde ciddi bir ihtiyaç olduğunu, ekinlerin yağışlar ile birlikte bir nebzede olsa yeterli su aldığını fakat önümüzdeki dönemler için henüz yeterli olmadığını belirtmek isterim." diye konuştu.

"Su kaynakları yeterli seviyede olmalı"

Sadece kış ekiminin değil, yaz ekimlerinin de baraj sularına ve yeraltı, yerüstü su kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Barajlardan, göletlerden, ya da diğer su kaynaklarından su ihtiyacı karşılanan yazlık ekimlerde de barajların dolması ve dolayısı ile yazlık ekilecek olan mısır, pamuk gibi bitkilerin sulanması için de sulama kanallarının beslenmesi ve sulama kanallarının kaynağı olan baraj göllerinin su seviyelerinin yeterli seviyede olması gerekmektedir."

"İleride yaşanabilecek gıda sıkıntısının önüne geçilmeli"

"Sonuç olarak son günlerdeki yağışlar çitçimizin beklediği yağışlardır" diyen Doğan, "Son yağışlar çiftçinin yüzünü güldürmüştür. Bu konuda yetkililer ileride yaşanabilecek gıda sıkıntısının önüne geçmek için şimdiden gerekli tedbirler alması ve buna göre ihracat ve ithalatın gıda sektöründe dengelenmesi için hazırlıklı olmasını bilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.(İLKHA)