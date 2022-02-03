Hevesleri kursaklarında kaldı! Emekli AİHM Hakimi Erdoğan'a hak verdi: Asgari 6 aylık süreç var!

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AİHM eski Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AİHM kararına tepkisini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala hakkındaki kararına, "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız." ifadeleri ile tepki göstermişti.

Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendiren AİHM eski Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Karakaş, "Büyük Daire toplanacak vs… En az 6 aylık bir prosedür var orda." dedi.

Prof. Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu, 'İç mahkemeler karar vermiştir, yargı süreci devam etmektedir' gibi savunmaları AİHM değerlendirecek. AİHM daha bununla ilgili bir karar vermedi ki… Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden daha dün karar çıktı, herhalde daha dün AİHM'e tebliğ edildi. Orada bir prosedür var. Büyük Daire toplanacak vs… En az 6 aylık bir prosedür var orda."