Hesap vakti geldi! Kavala hakkında karar 3 gün sonra açıklanacak
Gezi finansörü Osman Kavala'nın yargılandığı Gezi davasının karar duruşması, 25 Nisan Pazartesi gününe ertelendi.
Gezi finansörü Osman Kavala'nın yargılandığı Gezi davasının karar duruşması, 25 Nisan Pazartesi gününe ertelendi.
Kavala için hesap günü geldi!
Aralarında Osman Kavala’nın da olduğu 9 sanık, bugün İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi davasında esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yaptı.
Duruşması 25 Nisan Pazartesi günü saat 10:00'a ertelendi.
4 Mart’ta esas hakkında mütalaasını sunan savcı, Kavala ve Mücella Yapıcı hakkında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
Mütalaada, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında ise darbeye teşebbüs suçunu “yardım eden sıfatıyla” işledikleri gerekçesiyle 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.