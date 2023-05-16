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Siyaset Hesap uzmanına bak... Vekillerin yüzde 25'ini kaybetti
Siyaset

Hesap uzmanına bak... Vekillerin yüzde 25'ini kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-05-16 09:48:00 - 2023-05-16 10:18:07
Hesap uzmanına bak... Vekillerin yüzde 25'ini kaybetti

Milletvekili aday listesini 4 küçük ortağa peşkeş çekip teşkilatlarındaki yüzlerce siyasinin üstünü çizen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabı 14 Mayıs'ta da tutmadı.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP listelerinden seçime giren 4 parti toplamda 37 koltuk elde ederek Meclis'e adım attı. Böylelikle 168 vekil çıkaran CHP'nin yaklaşık yüzde 25 koltuğu buhar oldu.

Meclis'te kendi gruplarını kuracak olan küçük partilerin vekilleri çıkarıldığında, CHP'li isimlerin koltuk sayısı 131'e geriliyor. CHP, 5 sene önce Meclis'te 146 koltuk kazanmıştı.

CHP listelerinden milletvekili seçimlerine giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, son verilere göre toplamda 37 vekilini Meclis'e taşımayı başardı.

DEVA 14 vekil ile en çok koltuk kazanan parti olurken, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi 10'ar vekil çıkardı. Demokrat Parti ise CHP listeleri sayesinde 3 vekilini Meclis'e gönderdi.

Seçimlerde iddialı olduklarını kanıtlayabilmek için milletvekili adayı olmayan Millet İttifakı'nın 6 genel başkanı da yeni dönemde Meclis'te yer alamayacak.
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Cumhurbaşkanlığı seçiminde de büyük bir hüsrana uğrayan koalisyon liderleri, Meclis çalışmalarında yeni bir strateji belirlemek zorunda kalacak.

Adı FETÖ ile sık sık anılan DEVA Partili Sadullah Ergin'e de listesinde yer açan CHP, haftalarca partililerinden büyük tepki görmüştü.

Ankara 1'inci bölge 4'üncü sıradan aday gösterilerek CHP seçmenine dayatılan Ergin, Meclis'e girmeyi başardı.

Kaynak: Sabah

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