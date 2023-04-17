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Ekonomi Hesabınızı kontrol edin! Ödemeler bugün yatmaya başladı
Ekonomi

Hesabınızı kontrol edin! Ödemeler bugün yatmaya başladı

Yeniakit Publisher
2023-04-17 15:31:00 - 2023-04-17 15:53:44
Hesabınızı kontrol edin! Ödemeler bugün yatmaya başladı

Bağ-Kur’dan emekli olan EYT’lilerin aylıkları ile Ramazan Bayramı ikramiyeleri bugün itibariyle ödenmeye başlandı.

Mart ayında emeklilik için başvurup Nisan ayında işlemi tamamlanan ve Bağ-Kur kapsamındaki EYT’lilerin aylıkları ve Ramazan İkramiyeleri ödenmeye başlandı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi (EYT) ile emekliliğe hak kazanan 2 milyon 250 bin vatandaş tarafından takip ediliyor. SGK ve e-Devlet sistemi üzerinden emeklilik başvurularını tamamlayan yaklaşık 250 bini aşkın EYT'linin ilk maaş ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı. Daha önce İşlemlerini tamamlayan ve SSK kapsamında olan EYT'liler 14 Nisan ile 16 Nisan tarihleri arasında hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini almıştı.

Bugün itibariyle ödemeler başladı

Bu çerçevede 17 Nisan itibarıyla Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşların aylıkları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri hesaplarına yatmaya başlandı. Buna göre ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17 nisan tarihinde aylıklarını ve ikramiyelerini alabilecekken, Ödeme günü ayın 27 ve 28 olanlar ise 18 Nisan’da alacak. Emekli Sandığı kapsamında olan EYT’lilerin ise aylıkları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan tarihinde ödenecek.

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