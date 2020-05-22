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Yaşam

Hesabından 5 milyon TL çıkan hırsızdan akıllara durgunluk veren sözler

Ankara'da kendisini iş insanı olarak tanıtıp ev kiralayarak keşif yaptıktan sonra lüks araçları çalan A.T. Antalya'da gözaltına alındı. Hesabında 5 milyon TL olduğu tespit edilen A.T hırsızlık yapmanın artık kendisi için hobi haline geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:35:00 -
Hesabından 5 milyon TL çıkan hırsızdan akıllara durgunluk veren sözler

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde lüks semtlerde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine hareket geçti. İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı üzerine çalışma başlatan asayiş şubesi ekipleri, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Kriminalistik teknolojiler kullanarak elde edilen görüntüler üzerinde iyileştirme uygulayan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Antalya'ya kaçtığı belirlenen şüpheli A.T., Hırsızlık Büro Amirliği ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Banka hesaplarına el konuldu

Şüphelinin Ankara'daki evinde yapılan aramada, çok sayıda lüks otomobil anahtarı, altın bilezikler, künyeler ve tespihler, el yazması Kuran-ı Kerim, hançer, kılıç ve tabanca ile mermileri ele geçirildi. Bu arada şüphelinin banka hesaplarına da el konuldu. Şüphelinin hesabında bulunan 5 milyon TL ve çaldığı eşyalarla birlikte otomobiller, sahiplerine teslim edildi. A.T.'nin çaldığı otomobilleri 1 yıl bekledikten sonra satmaya başladığı belirtildi.

Kendisini iş insanı olarak tanıtıyordu

Şüpheli A.T.'nin kendini iş insanı olarak tanıtıp lüks semtlerden ev kiraladığı ve bir süre buralarda bisiklet ve motosikletle gezerek hırsızlık yapacağı yerlerde keşif yaptığı belirlendi.

Şüphelinin keşif yaptıktan sonra villalardan değerli eşyaları ve garajlardaki lüks otomobilleri çaldığı tespit edildi. Şüpheli A.T.'nin hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra karmaşık algoritmalı kaçış planı yaptığı ve kaçış güzergahı üzerine bıraktığı otomobillerle değişimli hareket ederek hırsızlığı karmaşık bir hale getirdiği belirlendi. Kaçışı sırasında polis telsizi taşıyan A.T.'nin, bu şekilde kendisini polis olarak tanıttığı belirlendi.

24 ayrı suç kaydı var

24 ayrı suç kaydı bulunan A.T. sorgusunda, hırsızlık yapmanın kendisi için hobi haline geldiğini söyledi.

A.T., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, 'evden hırsızlık', 'oto hırsızlığı', 'emniyet frekansını usulsüz olarak dinlemek' ve 'tarihi eser kaçakçılığı' gibi 9 ayrı suçtan tutuklandı.

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