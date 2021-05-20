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Yaşam Hesabındaki parayı görünce bakın ne yaptı!
Yaşam

Hesabındaki parayı görünce bakın ne yaptı!

Kastamonu’dan İstanbul’a kadar yürüyen nafaka mağduru 32 yaşındaki Mustafa Duman, hesabına yanlışlıkla yatırılan 150 bin TL’ye sahibine iade etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 15:03:00 -
Hesabındaki parayı görünce bakın ne yaptı!

Yaklaşık dört yıl önce evlendiği eşi ile bir gün evli kalan ve evi terk eden eşine boşanamadığı halde her ay 700 lira nafaka ödemeye mahkum edilen Mustafa Duman, yaşadıklarına dikkat çekmek için soğuk ve karlı havaya rağmen Kastamonu’dan İstanbul’a kadar yürüdü. Yaklaşık 580 kilometre yol kat ederek İstanbul’a ulaşan Mustafa Duman, hakkında açılan 7 ayrı dava sonrası icralık olmasına rağmen örnek bir davranışa imza attı. Tüm imkansızlıklara rağmen mücadele eden ve bankalarla icralık olan Mustafa Duman’ın adına bir bankaya yanlışlıkla 150 bin TL yatırıldı. Parayı görünce şaşıran ve ilk etapta bunun kendisine bir yardım olduğunu düşünün Duman, hata olabileceğini düşünerek hesabına yatırılan parayı çekmedi. Bir süre sonra bankadan aranan Duman, hesabına yanlışlıkla 150 bin TL’nin yatırıldığını söylenmesi üzerine parayı iade edebileceğini kaydetti.

Parasını iade eden Duman’ı ödüllendirdi

Bunun üzerine hesabına yanlışlıkla para yatıran Mustafa Duman, bankaya gelerek hesabından parayı çekti ve sahibine teslim etti. Bunun üzerine paranın sahibi, teşekkür mahiyetinde Duman’a 3 bin TL para verdi. Paranın sahibi Mustafa M, “Hesabına yanlışlıkla gönderdiğimiz 150 bin TL’ye, kendisini arayıp çağırdığımızda nezaketen bankaya kadar gelerek bizlere geri iade etti. Bu yapmış olduğu dürüstlük ve duyarlılığı için kendisine 3 bin TL teşekkür mahiyetinde para vermek istiyorum. Bu parayı Mustafa arkadaşımızın kabul etmesini bekliyoruz. Böyle dürüst insanlar Allah’a şükür halen ülkemizde var. Halen böyle dürüst insanlarımız var” dedi.

Ödül parasını ihtiyaçlarına harcayacak

Parayı sahibine teslim eden Mustafa Duman ise, “Ben, zaten kendim mağdurum. Bunun için Kastamonu’dan İstanbul’a kadar yürüyerek Sayın Cumhurbaşkanımıza sesimi duyurmak istiyordum. Para benim değildi. Ben paranın peşinde değilim. Para da benim olmadığı için hesabımdan çekip geri iade ettim. Bana 3 bin lira verdi İstanbul’daki ihtiyaçlarımı görebilmem için. Kendisine bende teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.

Duman, “Şu anda icralıkta olsam kimsenin hakkına girmem, kesinlikle bu paranın benim olmadığı için sahibi kimse geri iade ettim diye konuştu.

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