Hesabına yanlışlıkla 83 bin lira gelen esnaf sahibini arıyor: 'Emanetin bizde'

İzmir'in Buca ilçesinde kuru temizlemecilik yapan Murat Mercan, geçtiğimiz pazartesi saat 17.00 sularında banka hesabına tanımadığı "Ramazan Ahmet Kılıçaslan" isimli şahıstan 83 bin lira aktarıldığını gördü. Paranın kaynağını öğrenmek için bankaya giden Mercan'a görevli, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında müşteri bilgisi veremeyeceklerini, hesaba hiç dokunmamasını ve parayı harcamamasını söyledi.

Polis memuru olan kuzeninden yardım isteyen esnaf, kuzeninin yönlendirmesiyle geçmiş hesap hareketlerini inceledi ve aynı kişinin 19 Haziran'da iş yerinde 400 liralık bir işlem yaptığını belirleyerek parayı gönderenin eski bir müşterisi olduğunu anladı. Sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalıştığı şahıstan 3 gün geçmesine rağmen yanıt alamayan Mercan, parayı sahibine teslim etmeyi bekliyor.

Yaşadığı şaşkınlığı anlatan Mercan, "Biz küçük bir esnaf olduğumuz için bu büyük paranın nereden geldiğini çok merak ettim. Böyle bir alışverişimiz de yok kimseyle. Bizim için çok sıkıntılı bir durum, şaşırdım" dedi.

"Biz bu parayı hak etmedik"

Göndereni nasıl bulduğunu ise Mercan şöyle aktardı: "Benim burada görev yapan polis memuru bir kuzenim var, ona durumu anlattım. Bana dükkanda işlem yaptığımız IBAN'ları kontrol etmemi, geçmiş dönemde böyle bir alışveriş olup olmadığına bakmamı söyledi. Kontrol ettiğimizde 19 Haziran'da Ramazan Ahmet Kılıçaslan Bey'in bizim burada 400 liralık bir işlem gerçekleştirdiğini fark ettik. Dolayısıyla ben bu paranın bize emanet geldiğini düşünüyorum. Biz bu parayı hak etmedik, bu bizim paramız değil."

Facebook ve Instagram'dan 3 gündür yanıt bekliyor

Parayı teslim etmek için sosyal medya üzerinden şahsa ulaşmaya çalışan Mercan, sonuç alamadığını dile getirdi: "Kendisini bulmak için sosyal medya hesaplarından, Facebook ve Instagram'dan mesaj attım ama 3 gün geçmesine rağmen hiç cevap alamadım. 3 asgari ücret değerinde büyük bir para. Biz annemizden, babamızdan aldığımız düsturdan bunu öğrendik. Bizim olmayan paranın 1 kuruşu da aynı, 83 bin lirası da aynı. Buraya insanlar elbiselerini emanet ediyor, yıllardır buradayız. Bu bizim alın terimizin parası değil, o ağabeyin parası."

Geçtiğimiz sene babasını kaybeden esnaf, sözlerini babasından kalan nasihatle sürdürdü: "Babamın bize bıraktığı en büyük miras 'Oğlum, dökmediğin alın teri ve senin olmayan para sizin değildir' öğüdüdür. Bize dürüstlüğü bıraktı. Ben iki gündür inanın vicdanımdan uyuyamıyorum. Belki bu para bir ameliyat parasıydı, belki bir okul taksitiydi, belki de hayalini kurduğu bir evin parasıydı. Sizler aracılığıyla o ağabeye sesleniyorum: Lütfen bize ulaş, emanetin bizde. Paranı teslim edelim, vicdanımız rahatlasın. Hak etmediğimiz bir parayı hesabımızda görmeyiz, bu bize yakışmaz."