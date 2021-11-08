Hesabına yanlışlıkla 600 bin lira yatırıldı: 'Çok şükür biz nefsimize yenik düşmedik'

Kırıkkale'de yaşayan Emre Akçeşme, para çekmek için gittiği bankamatikte, hesabına yatırılan 600 bin Türk Lirası'nı görünce çok şaşırdı. Borçları olmasına rağmen hesabına yatan 600 bin lirayı sahibine iade ettiğini söyleyen Akçeşme şunları ifade etti:

"Borçlarımı dağıtmak için bankamatiğe geldiğimde çok afaki bir parayla karşılaştım, 600 bin lira kadar. Hesaba girdim çıktım tekrardan hesaba baktım para 600 bin lira. Orada nefsinle bir 10 saniye savaşıyorsun. Eğer nefsine yenik düşersen para senindir. Bize büyüklerimiz yalanı, dolanı, haramı öğretmediği için biz nefsimize yenik düşmedik. Çok şükür bize ait olmayan parayı bankayı arayıp, geri teslim ettik. Yaptığımız işten gururluyuz. Herkesin yapması gereken bir olay olduğunu düşünüyorum."

Nefsine yenik düşmediğini belirten Akçeşme, "Bankamatiği gördüm orada bir 10 saniye dünya durdu. Şoke oldum. Şoke olunca böyle hesaba yeninden girip çıkıyorsun, bakıyorsun para duruyor mu diye. Para senin değil, bizde herkesin yapması gereken olayı yaptık. Dünya duruyor 10 saniye. Eğer nefsime yenik düşersen para senin. Çok şükür biz nefsimize yenik düşmedik. Parayı da geri iade ettik" diye konuştu.