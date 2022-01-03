  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hesabı askıya alınınca çılgına döndü! "Twitter gerçekleri kaldıramaz"
Dünya

Hesabı askıya alınınca çılgına döndü! "Twitter gerçekleri kaldıramaz"

Twitter, ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Greene'nin kişisel hesabını, 'Kovid-19 hakkında çarpıtma yaptığı' gerekçesiyle süresiz askıya aldığını duyurdu. Twitter'ın aldığı kararla ABD'li vekil, hesabı temelli olarak askıya alınan ilk Kongre üyesi olarak kayıtlara geçerken tepkisi de sert oldu. Greene açıklamasında "Twitter Amerika'nın düşmanıdır, gerçekleri kaldıramaz" ve "Komünist Demokratlar gerçeği durduramaz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 11:23:00 -
Hesabı askıya alınınca çılgına döndü! "Twitter gerçekleri kaldıramaz"

Twitter'dan yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'nin '@mtgreenee' adlı kişisel hesabının, Kovid-19 hakkında 'sürekli yanlış bilgi paylaşımı yaptığı' gerekçesiyle temelli askıya alındığı belirtildi.

Böylelikle Greene, Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alınan ilk Kongre üyesi oldu.

Georgia eyaletinden Cumhuriyetçi Milletvekili Greene'nin '@RepMTG' adlı resmi Twitter hesabına ise hala erişim bulunuyor.

Telegram'da yaptığı açıklamada, "Twitter Amerika'nın düşmanıdır, gerçekleri kaldıramaz" ve "Komünist Demokratlar gerçeği durduramaz" diyen Greene, sosyal medya platformlarının 'doğruların her yere yayılmasını engelleyemeyeceğini' de sözlerine ekledi.

Greene, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, sık sık Kovid-19 hakkında dezenformasyon yaymak, aşı ve maske karşıtı olmakla eleştiriliyordu.

Marjorie Taylor Greene'nin Twitter hesabı, 6 Ocak Kongre Baskını sebebiyle daha önce de sosyal medya platformunun politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle birkaç kez geçici olarak askıya alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Günaydın beyler sabah oldu.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay