Hesabı askıya alınınca çılgına döndü! "Twitter gerçekleri kaldıramaz"

Twitter'dan yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'nin '@mtgreenee' adlı kişisel hesabının, Kovid-19 hakkında 'sürekli yanlış bilgi paylaşımı yaptığı' gerekçesiyle temelli askıya alındığı belirtildi.

Böylelikle Greene, Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alınan ilk Kongre üyesi oldu.

Georgia eyaletinden Cumhuriyetçi Milletvekili Greene'nin '@RepMTG' adlı resmi Twitter hesabına ise hala erişim bulunuyor.

Telegram'da yaptığı açıklamada, "Twitter Amerika'nın düşmanıdır, gerçekleri kaldıramaz" ve "Komünist Demokratlar gerçeği durduramaz" diyen Greene, sosyal medya platformlarının 'doğruların her yere yayılmasını engelleyemeyeceğini' de sözlerine ekledi.

Greene, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, sık sık Kovid-19 hakkında dezenformasyon yaymak, aşı ve maske karşıtı olmakla eleştiriliyordu.

Marjorie Taylor Greene'nin Twitter hesabı, 6 Ocak Kongre Baskını sebebiyle daha önce de sosyal medya platformunun politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle birkaç kez geçici olarak askıya alınmıştı.