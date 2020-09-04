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Ekonomi HES yatırımları, yılın ilk yarısına damga vurdu
Ekonomi

HES yatırımları, yılın ilk yarısına damga vurdu

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan MESS Teknoloji Merkezi’nin yeni üretim ile ihracat başarılarına kapı aralayacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 10:55:00 - 2020-09-04 10:55:40
HES yatırımları, yılın ilk yarısına damga vurdu

Akkol, “İstanbul Anadolu Yakası’nda 200 milyon lira yatırımla devreye alınan bu merkezimiz sanayimizin dijital dönüşümünü yönlendirecek ve ekonomiye güç katacak” dedi. Akkol, MESS Teknoloji Merkezi’nde 5 senede 250 bin çalışana toplam 2 milyon saati aşkın eğitim vereceklerini de açıkladı.

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