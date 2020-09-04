HES yatırımları, yılın ilk yarısına damga vurdu
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan MESS Teknoloji Merkezi’nin yeni üretim ile ihracat başarılarına kapı aralayacağını belirtti.
Akkol, “İstanbul Anadolu Yakası’nda 200 milyon lira yatırımla devreye alınan bu merkezimiz sanayimizin dijital dönüşümünü yönlendirecek ve ekonomiye güç katacak” dedi. Akkol, MESS Teknoloji Merkezi’nde 5 senede 250 bin çalışana toplam 2 milyon saati aşkın eğitim vereceklerini de açıkladı.