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Korona Virüs HES uygulamasında yeni dönem!
Korona Virüs

HES uygulamasında yeni dönem!

Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulamasına, koronavirüs aşılarının hangi ülkelerde geçerli olduğuna ilişkin yeni bir ekleme yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 12:28:00 -
HES uygulamasında yeni dönem!

Bakanlığın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulamasında güncellemeye gidildi.

Uygulamaya bir süre önce "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklenirken, yeni güncelleme ile "aşı kartları" sayfasında yer alan kart bilgilerinde, "aşı adı" ve "geçerli olduğu ülkeler" başlıklı alanlara yer verildi.

Böylelikle vatandaşlar, yurt dışı seyahatlerde karşılaşabilecekleri olası problemler karşısında, yaptırdıkları aşının geçerli olduğu ülkeler hakkında ülke otoriteleriyle bilgi paylaşımında bulunabilecek.

Riskli veya risksiz durumu tek tuşla görüntülenebilecek

HES'te ayrıca ana menü üzerine "Durumumu Görüntüle" isimli yeni bir alan da eklendi.

Böylelikle kişilerin HES kodunu görmesine ya da seçmesine gerek kalmadan direkt olarak riskli veya risksiz durumunu gösterir ekran açılacak.

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Yorumlar

yazık çok yazık

şu rezalete bakın,mahkumların takip edilme kağıdı gibi...dünya bir üstü açık hapishane oldu...tamda küreselcilerin istediği gibi...
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